The Peripheral - zwiastun serialu sci-fi Amazona. Twórcy Westworld adaptują kultową książkę

fot. materiały prasowe

The Peripheral to serial science fiction oparty na książce Peryferal Williama Gibsona. Za sterami stoją Jonathan Nolan i Lisa Joy, czyli twórcy Westworld. Pierwszy zwiastun pokazuje, czego się spodziewać po ich nowym, potencjalnym hicie. Nad serialem współpracuje z nim Scott B. Smith, który pełni role showrunnera.

The Peripheral - zwiastun

The Peripheral - o czym jest serial?

Bohaterką jest Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), kobieta, która za wszelką cenę chce zachować dla siebie skrawki rozbitej rodziny. Flynne jest mądra, ambitna i skazana na porażkę. Nie ma przyszłości do momentu aż ona zaczyna ją wzywać.

W obsadzie są także Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (TURN: Washington’s Spies), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnReal), Katie Leung (Chimerica), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) oraz Austin Rising (Alt).

Prace nad serialem w Amazonie trwały od 2018 roku. Powstał on w wyniku gigantycznej umowy, jaką Nolan i Joy podpisali z platformą w kwietniu 2019 roku.

The Peripheral - premiera w platformie streamingowej odbędzie się 21 października 2022 roku.