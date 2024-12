Harley Quinn i Poison Ivy przybywają do Metropolis! Zwiastun i plakat 5 sezonu

fot. materiały prasowe

Platforma Max opublikowała zwiastun 5 sezonu kreskówki DC Harley Quinn. Do sieci trafił także nowy plakat.

Harley Quinn – zwiastun 5 sezonu

Harley Quinn – plakat 5 sezonu

Harley Quinn – fabuła, data premiery 5 sezonu

Harley Quinn śledzi losy kultowej postaci z DC po tym, jak oddziela się od Jokera, tworzy własną załogę i próbuje dołączyć do Legionu Zagłady. Jest to komediowa kreskówka przeznaczona dla dorosłych odbiorców.

W najnowszym, piątym sezonie Harley (Kaley Cuoco) i Ivy (Lake Bell) znajdą się w nowym miejscu – Metropolis. To tutaj znajduje się Superman, Lois Lane oraz Daily Planet. Harley and Ivy odkrywają, że dzieje się coś złowrogiego i nic nie jest takie, jakim się wydaje. Do złoczyńców należą Lex Luthor i jego siostra Lena Luthor, a także uwielbiany przez fanów Brainiac. Załoga Harley złożona z odmieńców i sojuszników dołączy do tytułowej bohaterki w tej podróży.

5 sezon Harley Quinn zadebiutuje na platformie Max 16 stycznia 2025 roku. Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień w czwartki.