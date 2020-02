The Postcard Killings - zwiastun filmu z Jeffreyem Deanem Morganem i Famke Janssen

The Postcard Killings to thriller w reżyserii Danisa Tanovicia (Śmierć w Sarajewie ), gdzie główne role zagrają Jeffrey Dean Morgan oraz Famke Janssen. Całość przedstawi wydarzenia związane z serią zabójstw w europejskich stolicach, których ofiarami padają podróżujące po kontynencie młode pary. Przed każdą zbrodnią do dziennikarza miejscowej gazety przychodzi wysłana przez zabójców pocztówka z cytatem z Szekspira. Głównym bohaterem jest nowojorski policjant, Jacob Kanon, który ściga przestępcę na własną rękę, a przy okazji ma osobiste porachunki z mordercą jego córki.

W obsadzie występują także Cush Jumbo, Joachim King, Steven Mackintosh i Denis O’Hare. Za scenariusz filmu odpowiedzialni są Andrew Stern, Ellen Furman, Liza Marklund i Tove Alsterdal. Zobaczcie zwiastun:

Premiera w marcu w Stanach Zjednoczonych.