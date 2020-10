The Prom - Meryl Streep, Nicole Kidman i inne gwiazdy na pierwszych zdjęciach z adaptacji słynnego musicalu od Netflixa

Netflix

The Prom to nowy film Netflixa będący adaptacją słynnego musicalu, który był wydawany na Broadwayu od listopada 2018 do sierpnia 2019. Reżyserem produkcji jest Ryan Murphy. Zadebiutowały zdjęcia ukazujące gwiazdorską obsadę projektu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Film opowiada historię homoseksualnej licealistki, która na szkolny bal pragnie przyjść ze swoją dziewczyną. Niestety, władze placówki nie wyrażają na to zgody. Dziewczyna postanawia więc walczyć z niesprawiedliwością, a pomagają jej w tym aktorzy z Broadwayu.

The Prom

W obsadzie znajdują się Meryl Streep jako Dee Dee, James Corden jako Barry, Jo Ellen Pellman jako Emma, ​​Ariana DeBose jako dziewczyna Emmy Alyssa, Keegan-Michael Key jako dyrektor szkoły, Kerry Washington jako szefowa PTA, Nicole Kidman jako Angie i Andrew Rannells jako Trent.

The Prom - premiera na platformie Netflix 11 grudnia.