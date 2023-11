The Regime. Znamy przybliżoną datę premiery serialu HBO z Kate Winslet

foto. materiały prasowe

W Nowym Yorku odbywa się impreza Showcase Max na której Casey Bloys, Chariman & CEO Max, przedstawiał nowości na rok 2024 i 2025. O takich jak Detektyw, Ród Smoka czy The Last of Us już dziś informowaliśmy. Następną nowością zapowiedzianą na lato 2024 jest polityczny serial The Regime z Kate Winslet w roli głównej.

The Regime - o czym jest serial?

Produkcja opowiada fikcyjną historię Wielkiej Brytanii, która nie tylko odłączyła się od Unii Europejskiej, ale jakiś czas temu postanowiła stać się państwem reżimowym. Całym krajem żelazną ręką rządzi Pani Premier (Kate Winslet). Nie czuje ona respektu przed nikim, żyjąc w przekonaniu, że jej kraj to prawdziwe Imperium, przed którym reszta świata powinna się kłaniać. Jak można ile domyślić nie każdemu w jej otoczeniu utrzymanie reżimu jest na rękę. Wiele osób marzy o demokracji i wolności. I na tym skupia się ten serial, czyli knuciu i kopaniu pod sobą dołków.

Po zwiastunie jaki został przedstawiony dziennikarzom możemy domniemywać, że bohaterka wzoruje swoją władzę na komunistycznej Rosji, skąd zresztą pochodzi człowiek, który zostaje jej prawą ręką. W zwiastunie jest nawet scena w której Pani Premier w bardzo lekceważący i pogardliwy sposób traktuje ministra spraw zagranicznych USA twierdząc, że brak odwiedzin prezydenta tego super mocarstwa jest wyrazem największej zniewagi.

Trzeba przyznać, że The Regime ma w sobie coś z Sukcesji i wydaje mi się, że może próbować zapełnić po niej dziurę w sercach fanów. Całość wydaje się bardzo dobrze zagrana. Duża w tym zasługa ciekawie napisanych dialogów. Przynajmniej tych, które mogłem wysłuchać w tej krótkiej prezentacji. Jest to już trzecia produkcja HBO, w której główną rolę gra Winslet. Za to pierwsza, w której na ekranie wystąpi z Hugh Grantem.

W obsadzie obok Kate Winslet zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa, Guillaume Gallienne, Andrę Riseborough, Marthę Plimpton i Hugh Granta. Całość została wyreżyserowana przez Stephena Frearsa i Jessicę Hobbs (pracowała również przy The Crown). Scenariusz napisał Will Tracy, współtwórca filmu The Menu oraz kilku odcinków serialu Sukcesja.