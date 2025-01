fot. Max

Komediowy serial o rodzinie teleewangelistów powróci już 9 marca z finałowym sezonem. 4. seria będzie liczyć dziewięć odcinków. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym jest Danny McBride, który również wciela się w Jessego. W jednym z wywiadów mówił, że zakończenie serialu wydawało się naturalne, biorąc pod uwagę to, że jego pomysłem na 4. sezon była historia łącząca wszystkie wątki, pomysły i postacie. Tworzyło to coś, co wydawałoby się kompletne.

Przypomnijmy, że serial Prawi Gemstonowie opowiada historię rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji, chciwości i działalności charytatywnej - wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. W obsadzie oprócz McBride'a znajdują się: Adam Devine (jako Kelvin Gemstone), John Goodman (Eli Gemstone), Edi Patterson (Judy Gemstone), Cassidy Freeman (Amber Gemstone), Tim Baltz (BJ), Tony Cavalero (Keefe Chambers), Greg Alan Williams (Martin Imari), Skyler Gisondo (Gideon Gemstone), Walton Goggins (Baby Billy Freeman), Jennifer Nettles (Aimee-Leigh Gemstone), James DuMont (Chad), Jody Hill (Levi), Troy Hogan (Matthew), Valyn Hall (Tiffany Freeman), Kelton DuMont (Pontius Gemstone), Gavin Munn (Abraham Gemstone), Megan Mullally (Lori Milsap), Arden Myrin (Jana Milsap) i Seann William Scott (Corey Milsap).

Trzy pierwsze sezony są dostępne na platformie Max. Zobaczcie poniżej teaser finałowego sezonu.

Prawi Gemstonowie - teaser 4. sezonu