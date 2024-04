The Ritual - Al Pacino i Dan Stevens w horrorze. Opowie historię najlepiej udokumentowanego przypadku egzorcyzmu

fot. materiały prasowe

The Ritual będzie horrorem o egzorcyzmach, w którym w głównych rolach wystąpią Al Pacino i Dan Stevens. W obsadzie są również Ashley Greene i Abigail Cowen. Za kamerą ma stanąć David Midell (Śmierć Kennetha Chamberlaina), który napisał scenariusz wraz z Enrico Natale. Producentami zostali Andrew Stevens, Mitchell Welch i Natale.

The Ritual jest oparty na prawdziwej historii, która opowiada o dwóch księżach. Jeden z nich kwestionuje swoją wiarę (Stevens), a drugi zmaga się z trudną przeszłością (Pacino). Jednak muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice, aby ocalić opętaną młodą kobietę poprzez trudną i niebezpieczną serię egzorcyzmów. Film zobrazuje wstrząsające wydarzenia, których doświadczyła Amerykanka Emmy Schmidt (znana pod pseudonimem Anna Ecklund). Jej przypadek pozostaje najdokładniej udokumentowanym egzorcyzmem w amerykańskiej historii.

XYZ Films nabyło prawa do filmu i planuje wprowadzić go do kin w 2025 r. Zajmie się również międzynarodową dystrybucją na nadchodzących targach w Cannes. Z kolei BondIt Media Capital zapewni finansowanie projektu, a Matthew Helderman, Luke Taylor i Tyler Gould z ramienia tego studia będą pełnić funkcję producentów wykonawczych.