One Piece ma nowego co-showrunnera. Wcześniej tworzył serialowego Percy'ego Jacksona

Aktorska adaptacja One Piece, która zostało bardzo dobrze przyjęte na Netflixie, zbroi się. 2. sezon powstaje, co nie jest wielkim zdziwieniem, a serial pozyskał nowego scenarzystę, producenta wykonawczego i co-showrunnera w osobie Joe Tracza, który wcześniej koprodukował serial Disney+ Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Matt Owens, który pełnił te role przy okazji 1. sezonu pozostał na stanowisku, a towarzyszący mu Steve Maeda ograniczył się do roli producenta wykonawczego.

Tak Tracz wypowiedział się w oświadczeniu o wejściu na pokład 2. sezonu udanego serialu Netflixa:

Miałem szczęście pracować przy dużych adaptacjach wielu kochanych serii, ale żadna nie była ani tak duża ani tak kochana jak One Piece. Jestem ogromnym fanem wyobraźni Eiichiro Ody, a to, co zespół zrobił przy okazji 1. sezonu zmiotło mnie z powierzchni ziemi.

One Piece - opis fabuły

W żeglarskim świecie młody kapitan piratów wyrusza ze swoją załogą, by zdobyć tytuł Króla Piratów i odkryć mityczny skarb One Piece.

One Piece - easter eggi

Podczas egzekucji Rogera można było dostrzec młodsze wersje Mihawka, Shanksa i Smokera. Czujne oko fanów wypatrzy też charakterystyczny zielony płaszcz Dragona.