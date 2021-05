The Scooby-Doo Reunion Special i inne - The CW ogłasza trzy nowe programy specjalne

fot. materiały prasowe

The CW zamówiło trzy nowe programy telewizyjne na koniec 2021 roku: The Scooby-Doo Reunion Special, The Waltons: Homecoming i Beebo Saves Christmas. Pierwszy z nich to spotkanie po latach bohaterów kultowej kreskówki, gdzie postacie opowiadają o swoich ulubionych przygodach i sposobie ich kręcenia. Jednak okazuje się, że na terenie Warner Bros. Studios, gdzie nagrywany jest program pojawia się pewien problem z potworami. Daphne, Velma, Kudłaty i Scooby-Doo badają tę sprawę, świętując dziedzictwo serii w tym godzinnym wydarzeniu specjalnym.



The Waltons: Homecoming to program z okazji 50. rocznicy premiery serialu The Waltons, produkcji o tytułowej rodzinie, która była opowiadana oczyma Johna Boya, 17-letniego najstarszego dziecka Johna i Olivii Waltonów. W programie wystąpią Bellamy Young jako Olivia, Logan Shroyer jako John Boy i Richard Thomas (który pierwotnie wystąpił jako John Boy Walton w serialu) jako Narrator.

Hanna-Barbera

Beebo Saves Christmas będzie godzinnym animowanym programem specjalnym zbudowanym wokół postaci DC. Kiedy Sprinkles, elf z obsesją na punkcie wydajności, decyduje, że Boże Narodzenie będzie przebiegać lepiej bez Świętego Mikołaja, Beebo i jego przyjaciele podróżują na Biegun Północny, aby pomóc odkryć, co naprawdę nadaje temu świętu znaczenie.