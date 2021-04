The Season of Passage - twórca Nawiedzonego domu na wzgórzu stworzy kosmiczny horror

fot. materiały prasowe

The Season of Passage to powieść będąca kosmicznym horrorem, której autorem jest Christopher Pike. Universal Pictures po konkurencyjnej walce nabyło prawa do adaptacji książki. Wybrano reżysera filmu. Będzie to Mike Flanagan, twórca filmu Doktor Sen i serialu Nawiedzony dom na wzgórzu.

Co ciekawe nie będzie to pierwsza styczność Flanagana z twórczością Pike'a, ponieważ ten pracuje właśnie nad serialem dla Netflixa opartym na powieści The Midnight Club. Flanagan napisze również scenariusz filmu wraz z Jamesem Flanaganem.

https://twitter.com/flanaganfilm/status/1382430986613387264

Bohaterką literackiego oryginału jest doktor Lauren Wagner, która zostaje zaangażowana w najbardziej ekscytującą przygodę, jaką kiedykolwiek podjęła ludzkość: załogową wyprawę na Marsa. Jednak nasza bohaterka przy okazji musi mierzyć się z ogromnym strachem, tym wewnętrznym związanym z głosami w jej głowie i tym zewnętrznym związanym z poprzednią misją na Marsa, której członkowie zostali uznani za martwych. Ale czy na pewno nie żyją?