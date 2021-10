The Shrink Next Door - pełny zwiastun serialu Apple TV+. Paul Rudd i Will Ferrell w rolach głównych

fot. Apple TV+

The Shrink Next Door to nowa czarna komedia platformy Apple TV+ zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Do sieci trafił pełny zwiastun produkcji. Materiał jest dostępny poniżej.

Serial pokazuje dziwaczną relację między psychologiem, doktorem Isaakiem „Ike” Herschkopfem i jego długoletnim pacjentem Martinem „Marty” Markowitzem. W trakcie terapii Ike staje się dosłownie częścią życia Marty'ego, ponieważ przekonuje go, że powinien wprowadzić się do jego domu. Nawet udaje mu się namówić swojego pacjenta, aby uczynił go prezesem rodzinnego biznesu. Seria pokazuje jak zdrowa relacja lekarz-pacjent zmienia się w pasożytniczy związek, pełen manipulacji.

W rolach głównych występują Paul Rudd jako Ike oraz Will Ferrell jako Marty. Ponadto w obsadzie znajdują się Kathryn Hahn jako „Phyllis”, młodsza siostra Marty'ego, oraz Casey Wilson jako „Bonnie”, żona doktora Herschkopfa.

The Shrink Next Door - premiera serialu 12 listopada.