The Sims - pierwsze informacje o filmie. Jest nazwisko reżyserki, budzące ekscytację

Fot. Materiały prasowe

Trwają prace nad filmem na podstawie kultowej serii gier The Sims. The Hollywood Reporter przekazało pierwsze informacje na temat intrygującego projektu. Zobaczcie sami.

The Sims - pierwsze informacje o filmie

The Sims - kto wyreżyseruje film?

Kate Herron, znana z wyreżyserowania 1. sezonu Lokiego, stanie za kamerą. Jej zaangażowanie w projekt budzi ekscytację, ponieważ Loki jest uważany za jeden z najlepszych seriali MCU. Artystka napisze także scenariusz wspólnie z Briony Redman.

The Sims - kto zajmie się produkcją?

Produkcją zajmie się za to LuckyChap - firma prowadzona przez Margot Robbie, Toma Ackerly, Josey McNamara i Sophię Kerr, która wciąż pławi się w blasku chwały po sukcesie Barbie, a także ma na koncie głośne Saltburn - wraz z Royem Lee i Miri Yoon z Vertigo Entertainment.

Electronic Arts, wydawca gry The Sims, także będzie zaangażowane w proces twórczy i produkcję filmu.

The Sims - informacje o grze

Seria gier The Sims z pewnością ma już status kultowej. Została stworzona przez firmę Maxis i wydana w 2000 roku na pecety. Wyróżniała się wśród konkurencji, ponieważ zamiast dać graczom broń do walki z potworami, zaoferowała im przełomowy w tym czasie symulator codziennego życia. W pewnym sensie przypomina to cyfrowe lalki Barbie, więc LuckyChap będzie miało pole do popisu.

