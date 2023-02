Niesamowite popkulturowe budowle graczy. Realistyczne Śródziemie w Minecrafcie i Hogwart w Simsach

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=_VKLCwzfKKc

Jest wiele tytułów, które oferują ciekawe tryby budowania. Wśród nich można wymienić The Sims 4, Animal Crossing: New Horizons czy Minecraft. Dzięki nim gracze na całym świecie mogą pokazać jak wyglądałyby kultowe popkulturowe budowle w grze komputerowej. A wyobraźnia fanów naprawdę nie zna granic: domek Hobbita, mieszkanie głównej bohaterki Buffy: Postrach wampirów i zjawiskowy Hogwart ze świata Harry'ego Pottera to dopiero początek tego, co mają do zaoferowania.

Zobaczcie przygotowaną przez nas galerię i dajcie znać, które popkulturowe budowle graczy spodobały wam się najbardziej.

Niesamowite popkulturowe budowle graczy [GALERIA]

Niektóre z tych projektów zajęły graczom całe długie miesiące. W końcu niełatwo jest odtworzyć całe Śródziemie i Królewską Przystań w Minecrafcie, piksel po pikselu. Zobaczcie, na co stać najbardziej kreatywnych fanów filmów i seriali.

W zestawieniu wzięliśmy pod uwagę zarówno pojedyncze budowle, jak i całe światy, składające się na wiele elementów. Choć ciężko jednym zdjęciem oddać piękno i kreatywność tych projektów, to postaraliśmy się wybrać dla was najlepsze ujęcia. A jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie wygląda coś w grze, do każdego slajdu dołączyliśmy opis i autora, dzięki którym bez problemu znajdziecie ich na YouTubie.

Naszym cyfrowym architektom nie przeszkadza ilość pikseli w Minecrafcie: ich budowle i tak wyglądają niesamowicie realistycznie. Przykładem może być ten Hogwart, pokazany przez @Floo Network na YouTubie.