The Sims 4 - 20 najciekawszych modów. Gangi jak z GTA, porwania i romans z prawdziwego zdarzenia

Fot. Electronic Arts

Jest wiele ciekawych modów do The Sims 4. Znudzeni czekaniem na ulepszenie rozgrywki gracze wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli mnóstwo urozmaicających grę dodatków. Są bardzo różnorodne i obejmują zarówno wygląd, jak i zachowanie Simów. W tym artykule skupimy się jednak tylko na tych, które bezpośrednio wpływają na rozgrywkę. Czasem czynią ją bardziej praktyczną. Jednak większość z nich dodaje pikanterii, jak i wspiera graczy, którzy swego czasu tylko czekali na to, jak niczego niepodejrzewający Sim wejdzie do basenu...

Sims 4 - najciekawsze modyfikacje

Dzięki niektórym z poniższych modów będziecie mogli poczuć się jak w Grand Theft Auto - dostaniecie dostęp do gangów, narkotyków i przemocy. Inne dodadzą więcej charakteru Simom, których podstawowa osobowość czasem sprowadza się do picia wody ze szklanki przez kilka godzin. Jest także sławna i bardzo rozbudowana modyfikacja na realistyczny seks - a przy okazji miesiączkę i ciążę. Przekonacie się sami, co stworzyła kreatywna społeczność.

1. Have Some Personality Please! - Jak sama nazwa wskazuje, ten mod pozwoli dodać więcej osobowości Simom. Dzięki temu zaczną zachowywać się odpowiednio do wybranych przez gracza cech charakteru. Na przykład flirciarskie Simy częściej będą sięgały po interakcje pasujące do tego atrybutu.

Przed zainstalowaniem modyfikacji koniecznie przeczytajcie pełen opis i notatki autora! Niektóre z nich wymagają konkretnych dodatków lub innych modów.