The Social Network 2 - Aaron Sorkin napisze scenariusz sequela. Wyjaśnia motywacje

Aaron Sorkin był scenarzystą filmu The Social Network z 2010 roku, który opowiadał o powstaniu Facebooka. Teraz zdobywca Oscara w rozmowie w podcaście The Town ujawnił, że napisze scenariusz kontynuacji. Nie chce zdradzać szczegółów, ale mówi wprost: obwinia Facebooka za to, co wydarzyło się 6 stycznia 2021, gdy wyborcy Donalda Trumpa zaatakowali Kapitol.

The Social Network 2 - komentarz scenarzysty

Dlatego też na pewno w jakimś sensie będzie chciał do tych wydarzeń się odwołać, ale na pytanie o to, jak je wprowadzi w scenariuszu odpowiedział prosto: musisz kupić bilet do kina. Przyznaje, że już od jakiegoś czasu nad tym pracuje, by rozgryźć, jak dobrze do tego podejść. Ma być to scenariusz filmu pełnometrażowego - nie bierze innej formy pod uwagę.

- Facebook między innymi ustawia swoje algorytmy tak, aby promować najbardziej dzielące ludzi treści, ponieważ to zwiększa zaangażowanie - wyjaśnia swój gniew wobec Facebooka.

Jak donosi Deadline, ich źródła z kręgów Sorkina podkreślają, że projekt jest na bardzo wstępnym etapie i nic jeszcze nie wiadomo, czy na pewno dojdzie do jego realizacji.

Sam scenarzysta już od kilku latach mówił o tym, że chciał zrobić The Social Network 2 i poruszyć mroczną stronę Facebooka. Zawsze powtarzał też, że zrobi to, jeśli David Fincher ponownie stanie za kamerą. Sam reżyser jeszcze nie odniósł się do ogłoszenia scenarzysty.