The Streamer - Dave Bautista reklamuje pakiet Disney VoD

Źródło: Disney+ / Twitter

Disney niespodziewane wrzucił na swoje twitterowe konto zapowiedź produkcji The Streamer, o której istnieniu do niedawna nie mieliśmy miejsca. Społeczność długo spekulowała, z czym będziemy mieli do czynienia, ale prawda okazała się znacznie bardziej przyziemna, niż podejrzewano. Po kilu godzinach niepewności administratorzy konta Disney+ wyłożyli karty na stół i zaskoczyli wielu odbiorców.

The Streamer nie będzie ani nowym serialem, ani nowym filmem dostępnym dla subskrybentów platformy. Pod tym tytułem kryła się reklama pakietu usług, w której w roli lektora wystąpił Dave Bautista:

Korporacja zatrudniła Dave’a, aby w otoczeniu dzikiej przyrody opowiedział o zaletach korzystania z planu pakietowego, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do serwisów Disney+, Hulu oraz ESPN+ za 13,99 $ miesięcznie. W tej cenie Hulu będzie dostępny w wersji z reklamami, a jeśli ktoś zechce płacić 19,99 $ miesięcznie, pozbędzie się reklam ze wspomnianej platformy.

Reakcja społeczności była łatwa do przewidzenia, reklama nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem. Wszyscy spodziewali się zapowiedzi nowej produkcji oryginalnej, a otrzymali… oryginalnie zareklamowany przekaz marketingowy.