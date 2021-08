The Suicide Squad - James Gunn odpowiada na niskie oceny. Winni fani Snyder Cut?

fot. Warner Bros.

The Suicide Squad jest pod ostrzałem negatywnych recenzji. James Gunn postanowił wypowiedzieć się na temat praktyki, która jest znana wśród użytkowników Twittera. Celowe obniżanie oceny filmu na takich platformach jak Rotten Tomatoes czy Metacritic stało się czymś powszechnym w ostatnich latach. Jej najświeższą ofiarą stał się właśnie najnowszy projekt DC. Reżyser został zapytany na Twitterze, co o tym myśli. James Gunn nie stracił jednak zimnej krwi i postanowił nikogo nie obwiniać za taki stan rzeczy. Podkreślił, że fani Snyder Cut nie mają z tym nic wspólnego i bardzo go wspierali, nie licząc kilku wyjątków.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1422661850915872772

Reżyser The Suicide Squad w swoim wpisie stwierdził również, że takie rzeczy nic nie znaczą w ogólnym rozrachunku. Choć sytuacja na pewno nie była dla niego łatwa, wiele osób uznało jego odpowiedź za pełną klasy. Krytycy są za to przychylnie nastawieni do filmu, więc dopiero po premierze kinowej będzie można określić, czy produkcja zasługuje na tyle negatywnych recenzji.

Legion Samobójców. The Suicide Squad

Peter Safran, producent The Suicide Squad, podkreślił też jak ważny jest James Gunn dla wytwórni. I że błąd Marvela okazał się dla DC i Warner Bros. ogromną korzyścią.

The Suicide Squad - premiera 6 sierpnia 2021 roku.