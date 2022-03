The Terminal List - pierwsze spojrzenie na serial. Chris Pratt na tropie spisku!

fot. Amazon Prime Video

The Terminal List to serial oparty na bestsellerowej powieści Jacka Carra o tym samym tytule. Akcja rozpoczyna po tym, jak cały pluton komandosów Navy SEALs wpada w zasadzkę podczas tajnej misji. Główny bohater, James Reece, powraca do domu i rodziny.

Niepokój i wspomnienia nie dają za wygraną, ponieważ wprowadzają żołnierza w poczucie winy. Reece zaczyna przypominać sobie szczegóły i powody porażki. Z upływem czasu na jaw wychodzą nowe fakty, które zagrażają nie tylko jego życiu, ale także życiu tych, których kocha.

The Terminal List - zajawka serialu

W obsadzie serialu znajdują się Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett, Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole i Alexis Louder.

Scenarzystą jest David DiGilio, a reżyserem Antoine Fuqua. Nad realizacją też czuwają producenci związani z serialem Outsider i Ozark.

The Terminal List - data premiery

Premiera The Terminal List odbędzie się 1 lipca 2022 roku na Amazon Prime Video.

