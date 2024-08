fot. Tubi Films via Deadline

Western The Thicket w reżyserii Elliotta Lestera opowiada o Jacku Parkerze, który stracił całą swoją rodzinę. Aby złapać bandytów odpowiedzialnych za śmierć bliskich dołącza do wyjątkowej grupy ludzi. W głównej roli występuje Peter Dinklage.

W obsadzie są również Juliette Lewis, Levon Hawke, Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Esme Creed-Miles, Ryan Robbins i David Midthunder. W filmie pojawił się też James Hetfield, czyli wokalista i gitarzysta heavymetalowego zespołu Metallica, co wywołało poruszenie w sieci. Reżyser wyjaśnił okoliczności tego angażu.

fot. Tubi Films via Deadline

Jak James Hetfield trafił do westernu?

W wywiadzie Elliott Lester powiedział, że miał sen i po obudzeniu się zadzwonił do Petera Dinklage'a, aby mu o tym opowiedzieć, czując, że musi zrealizować pomysł sprowadzenia Jamesa Hetfielda do filmu.

Powiedział: "Podoba mi się ten pomysł", a ja powiedziałem: "No dobrze, jak go znajdziemy?". Więc próbowałem się z nim skontaktować przez menedżerów, nie mogłem się do niego dodzwonić, ale znaliśmy kogoś, kto nakręcił film zatytułowany Anvil. To dokument o zespołach heavymetalowych i w ciągu tygodnia udało nam się skontaktować z Jamesem, a następnie przeprowadziliśmy z nim rozmowę na Zoomie.

Reżyser dalej kontynuował swoją opowieść:

To było fenomenalne, powiedział: "Wiesz, zawsze chciałem zrobić mroczny western". I pomyślałem sobie, "oh wow". To było słychać w jego głosie; ten głos jest nie do pomylenia. A potem podpisał kontrakt, przyszedł i był naprawdę wspaniały do ​​reżyserowania. Oddał się roli oraz filmowi.

The Thicket - zdjęcia

The Thicket

The Thicket - fabuła i obsada

Film opowie historię łowcy nagród, Reginalda Jonesa (Peter Dinklage), który zostaje wynajęty przez zdesperowanego człowieka, aby wytropić bezwzględnego mordercę o imieniu Billy. Aby to zrobić tworzy on drużynę zaskakujących postaci, na którą składa się były niewolnik, teraz zajmujący się kopaniem grobów oraz sprytna kobieta do wynajęcia. Wspólnie wyruszają w podróż, by wytropić Billy'ego, która zabiera ich na tereny będące ziemią niczyją, które nazywają się The Thicket.

The Thicket - premiera zaplanowana jest na 6 września.