Pełny zwiastun 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon! Oto pełna niebezpieczeństw Hiszpania

We wrześniu powróci z 3. sezonem The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym tytułowy bohater wraz z Carol będzie próbować wrócić do domu. Najpierw ich droga zaprowadzi ich do Londynu, aby stamtąd trafić do Hiszpanii pełnej niebezpieczeństw.

Podczas San Diego Comic Con nie zabrakło panelu dotyczącego The Walking Dead: Daryl Dixon. Uczestniczyli w nim szef ds. treści uniwersum The Walking Dead Scott M. Gimple, showrunner i producent wykonawczy David Zabel, reżyser i producent wykonawczy Greg Nicotero oraz gwiazdy serialu: Norman Reedus i Melissa McBride. Oprócz rozmów pokazano widzom też zwiastun 3. sezonu serialu, który możecie zobaczyć poniżej.

Ogłoszono również, że powstanie 4. sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon, ale zgodnie z wcześniejszym planem, ma być to ostatnia, finałowa seria, która zakończy tę historię. Historia nadal będzie osadzona w Hiszpanii, a prace na planie rozpoczną się jeszcze w lipcu 2025 roku. Ma być osiem odcinków.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

W głównej obsadzie 3. sezonu znaleźli się także Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Do swoich ról powrócą również Candela Saitta i Hugo Arbués.

The Walking Dead: Daryl Dixon - światowa premiera odbędzie się 7 września 2025 roku.