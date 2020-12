The Thief - Disney zekranizuje młodzieżową powieść fantasy

fot. HarperCollins

The Thief to pierwsza część z serii powieści fantasy autorstwa Megan Whalen Turner. Książka została wydana 1996 roku i opowiada o charyzmatycznym młodzieńcu znanym jako Gen (lub jako złodziej Eugenides). Chłopak zostaje wypuszczony z więzienia przez królewskiego maga, który następnie zmusza go do poszukiwania legendarnego przedmiotu. Następująca po nim przygoda stawia Gena w centrum politycznych machinacji, oszustw i niebezpieczeństw.

Disney podjął decyzję o zekranizowaniu tej powieści dla młodzieży. Będzie to aktorski film, do którego scenariusz napisze Brian Duffield (Love and Monsters). Za produkcję będzie odpowiadać Jim Whitaker (Robin Hood, 8 Mila).

Seria Queen’s Thief składa się z 6 powieści. Najnowsza została wydana w 2020 roku, a jej tytuł to Return of the Thief.

Wyd. HarperCollins