Avengers: Doomsday to powrót starego dobrego Marvela? Tak twierdzi aktor

Anthony Mackie niedawno powrócił do roli Sama Wilsona w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Wiadomo również, że należy do obsady Avengers: Doomsday, dlatego w wywiadzie dla IGN nie uniknął pytań dotyczących tej produkcji. Choć nie mógł zdradzić zbyt wiele, nie ukrywał swojego entuzjazmu. Zapewnił, że nowy film przywróci "starego dobrego Marvela", którego widzowie tak dobrze znają i kochają.

- Mamy wyjść w tym tygodniu i zamierzamy to zrobić. Wszyscy są podekscytowani. Czuję, że z tym scenariuszem i powracającymi braćmi Russo będzie świetnie. Nie mogę się doczekać tego, czym będzie ten projekt. Da on widowni to stare marvelowskie uczucie, które zawsze towarzyszyło tym filmom.

Ku ekscytacji fanów Marvela, do obsady Avengers: Doomsday dołączyli aktorzy znani z franczyzy X-Men. Wśród nich są m.in. Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) czy James Marsden (Cyclops). Anthony Mackie powiedział portalowi Screen Rant, że chciałby, aby Kapitan Ameryka stanął do walki u boku jednego z nich.

- Jestem wielkim fanem Cyclopsa. To mój ulubiony X-Men. Od czasów liceum mam jego figurkę przypiętą do swoich kluczy.

Aktor przyznał, że jest podekscytowany występem z postaciami takimi jak Xavier i Bestia, ale szczególnie cieszy się na potencjalne spotkanie z Nightcrawlerem. Poza Cyclopsem to właśnie z nim najbardziej chciałby spędzić czas na ekranie. Przypomnijmy, że w tę postać ponownie wcieli się Alan Cumming.

