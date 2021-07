The Tomorrow War - reżyser mówi o potencjalnym sequelu. O czym miałby opowiadać?

foto. Amazon

The Tomorrow War to efekciarski film z Chrisem Prattem w roli głównej, dostępny na Amazon Prime. Opowiada o przyszłości, w której jesteśmy blisko przegrania wojny z najeźdźcami z kosmosu. Produkcja miała dość mieszany odbiór wśród publiki i recenzentów, jednak niezależnie od ich ocen, zdobyła sporą popularność na platformie. Teraz reżyser Chris McKay, znany między innymi z LEGO Batman: Film, mówi o tym, że możliwe są inne filmy w tym uniwersum.

Jego zdaniem:

Mieliśmy dużo zabawy z projektowaniem. Rozmawialiśmy o świecie tych stworzeń, skąd pochodzą, jak zostały stworzone i wychowane. I może o tym, jak były wykorzystywane. Lubię eksperymenty związane z tworzeniem świata, szczególnie gdy mają potencjał na jakieś podróże w czasie. Myślę, że sequel mógłby pójść w dość fajne obszary, pokazując skąd wzięły się te stworzenia i jaki był ich cel, coś w tym stylu. Więc tak, myślę że to byłoby sporo zabawy. A z tą obsadą także dopiero zaczynamy.

W filmie grupa podróżników z przyszłości przybywa z 2051 roku, by przekazać wiadomość, że przegrywają wojnę z kosmitami. Jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkiego gatunku są żołnierze i cywile z tego czasu, którzy mają zostać przetransportowani w przyszłość, by dołączyć do walki. Wśród rekrutów jest Dan Forester, grany przez Chrisa Pratta, który jest zdeterminowany, by ocalić świat dla swojej młodszej córeczki.