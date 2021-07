The Tomorrow War - powstanie sequel filmu z Chrisem Prattem? Trwają rozmowy

fot. Frank Masi/Courtesy of Amazon Studios - © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved

The Tomorrow War (pol. Wojna o jutro) to opowieść o grupie podróżników w czasie, którzy przybywają do współczesności z 2051 roku, aby przekazać ludzkości ważną wiadomość: za 30 lat ludzkość przegrywa globalną wojnę z kosmitami. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przetransportowanie żołnierzy i cywilów z teraźniejszości do przyszłości, aby dołączyli do walki. Wśród nich jest nauczyciel Dan Forester (Chris Pratt), który jest zdeterminowany, aby uratować świat dla córki. Razem z genialną naukowczynią (Yvonne Strahovski) i swoim ojcem (J.K. Simmons) dążą do zmiany losu planety.

Film science-fiction z Chrisem Prattem był stworzony do kin przez Paramount Pictures, który miał zająć się światową dystrybucją, ale ze względu na pandemię koronawirusa został sprzedany do Amazon Prime Video za 200 milionów dolarów. Widowisko trafiło na platformę streamingową 2 lipca i spotkało się z różnymi ocenami ze strony widzów i recenzentów. Na Rotten Tomatoes ma 52% świeżości. Mimo to produkcja zdobyła dużą popularność w serwisie. Film uzyskał najwyższą oglądalność weekendu wśród platform streamingowych w USA według Screen Engine’s PostVOD. Również rekordową oglądalność zanotowano w Brazylii, Indiach, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Australii, Meksyku, Argentynie i Japonii.

W wyniku tego sukcesu trwają rozmowy Amazon ze Skydance, które wyprodukowało film. Za kamerą miałby ponownie stanąć Chris McKay, a scenariusz napisać Zach Dean. Również oczekuje się, że w głównych rolach powrócą Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge i J.K. Simmons.

Niedawno Chris McKay w jednym z wywiadów powiedział, że sequel mógłby opowiedzieć skąd wzięły się stworzenia i jaki był ich cel. Przyznał, że przy tworzeniu The Tomorrow War miał dużo zabawy, a do tego stwierdził, że możliwe są inne filmy w tym uniwersum.