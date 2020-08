The Umbrella Academy - możecie ubrać się jak bohaterowie serialu

Hot Topic

Serial The Umbrella Academy, którego drugi sezon dostępny jest już na Netflixie, może pochwalić się rzeszami wiernych fanów. Miłośnicy produkcji urzeczeni są nie tylko samymi przygodami bohaterów serii, lecz także ich wyjątkowymi strojami. Firma Hot Topic postanowiła to wykorzystać i wypuściła kolekcję tematycznych ubrań.

W jej skład wchodzą kurtki, płaszcze, koszulki, wysokie trampki i bluzy z kapturem, a wszystkie ciuchy możecie zakupić na stronie internetowej Hot Topic. Dostępne są zarówno mundurki z The Umbrella Academy, jaki i czarna motocyklowa kurtka Allison Hargreeves. A może ktoś z Was skusi się na stylowy płaszcz Klausa Hargreevesa ze sztucznym futrem?

Przypomnijmy, że serial The Umbrella Academy skupia się na rodzinie superbohaterów, na którą składają się The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Bliscy starają się rozpracować sprawę niewyjaśnionej śmierci ich ojca. W hicie Netflixa podziwiać możemy m.in. Ellen Page, Toma Hoppera, Davida Castañedę czy Roberta Sheehana.