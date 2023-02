The Umbrella Academy - Nick Offerman zagra w 4. sezonie. Nowe nazwiska w obsadzie

fot. HBO

W finałowym sezonie The Umbrella Academy pojawią się nowe twarze. Do obsady dołączył Nick Offerman, którego ostatnio mogliśmy oglądać w jednym z odcinków The Last of Us. U jego boku wystąpi Megan Mullally, która w prawdziwym życiu jest żoną Offermana. Zagrają Gene'a i Jean Thibedeau, małżeństwo profesorów college'u z Nowego Meksyku, którzy noszą praktyczne obuwie i cierpią na najbardziej ekstremalny przypadek deja vu, jaki kiedykolwiek widziała ta oś czasu.

Ponadto w obsadzie 4. sezonu znalazł się też David Cross, który wcieli się w Sy Grossmana. To uczciwy i nieśmiały właściciel firmy oraz rodzinny człowiek, desperacko pragnący odnowić kontakt z córką. Nie cofnie się przed niczym, by ją odzyskać.

Obecnie w kanadyjskim Toronto trwają zdjęcia do ostatniej serii The Umbrella Academy, w której do swoich ról powrócą Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya i Colm Feore. W poniższej galerii możecie zobaczyć zdjęcia nowych aktorów z obsady.

Nick Offerman - Parks and Recreation

Producentem wykonawczym serialu ponownie został Steve Blackman. Tę samą funkcję pełnią również Jesse McKeown, Mike Richardson, Keith Goldberg, Scott Stuber i Beau Bauman. Współproducentami wykonawczym są Gerard Way i Gabriel Bá, czyli twórcy serii komiksów o tym samym tytule, którymi inspiruje się serial Netflixa.