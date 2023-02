The Walking Dead: Dead City - nowy teaser z Maggie i Neganem. Ujawniono powód ich współpracy

fot. AMC

The Walking Dead: Dead City to nowy serial ze świata The Walking Dead, który skupia się na Maggie i Neganie. W tych bohaterów ponownie wcielili się Lauren Cohan oraz Jeffrey Dean Morgan. W obsadzie znaleźli się również Gaius Charles jako bezlitosny Perlie Armstrong, Karina Ortiz jako Amaia, Mahina Napoleon jako Ginny, Jonathan Higginbotham jako Tommaso, Trey Santiago-Hudson jako Jano i Zeljko Ivanek jako Chorwat.

Bohaterowie trafią do postapokaliptycznego Manhattanu, który jest od dawna odcięty od stałego lądu. Rozpadające się miasto jest pełne umarłych i mieszkańców, którzy uczynili Nowy Jork swoim własnym światem pełnym anarchii, niebezpieczeństw, piękna i terroru. Podczas pobytu w mieście Maggie i Negan spotykają rodowitych nowojorczyków, uciekają przed szeryfem ze skomplikowaną przeszłością, ścigającego okrytego złą sławą zabójcę. Ale gdy duet zagłębia się w otchłanie miasta opanowanego przez szwendaczy staje się jasne, że traumy z ich burzliwej przeszłości mogą okazać się równie wielkim zagrożeniem, jak niebezpieczeństwa teraźniejszości.

W sieci pojawił się nowy teaser The Walking Dead: Dead City, w którym zostaje ujawniony powód współpracy głównych bohaterów. Maggie zwraca się do Negana o pomoc w uratowaniu Hershela, który został porwany. Mówi, że jest kluczem do odzyskania syna, co potwierdza wcześniejsze doniesienia o ich zjednoczeniu sił. Warto zauważyć, że chłopiec jest starszy, co oznacza, że akcja spin-offa rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z The Walking Dead, o czym wspominał już w wywiadzie Jeffrey Dean Morgan, gdy mówił, że Negan powróci do starych nawyków. W nowej zapowiedzi możecie też dostrzec Zeljko Ivanka oraz Gaiusa Charlesa wcielającego się w Perlie Armstronga, który trzyma w ręce list gończy z wizerunkiem Negana.

The Walking Dead: Dead City - teaser

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1629511549563064320

Ponadto Jeffrey Dean Morgan udostępnił krótki materiał zza kulis serialu, w którym możemy usłyszeć wypowiedzi aktorów.

https://twitter.com/JDMorgan/status/1629518399670833154

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City - premiera w czerwcu 2023 roku. Dokładna data jeszcze nie została ustalona.