The Umbrella Academy - nowe nazwiska w obsadzie 3. sezonu serialu. Poznajcie członków Akademii Sparrow

Źródło: materiały prasowe

Produkcja 10-odcinkowej trzeciej części The Umbrella Academy rozpocznie się w lutym w Toronto. Netflix przedstawił nowe osoby w obsadzie. Wcielą się oni w członków Akademii Sparrow, którą założył Sir Reginald Hargreeves w alternatywnym 2019 roku. Są to Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David. Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley i Colm Feore ponownie wcielą się w bohaterów znanych z poprzednich sezonów.

Cornwell zagra Marcusa, numer 1 w Akademii Sparrow. Uroczy, wyrzeźbiony kolos. Uczciwy, prawy i wymagający Marcus trzyma w ryzach całą rodzinę. Jest pełen wdzięku, ale zabójczy, wyrachowany, ale także empatyczny. Jest potężny, ale jego inteligencja dorównuje sile. Marcus jest zdyscyplinowany, racjonalny i zawsze trzyma rękę na pulsie. Bije od niego pewność siebie i ma posłuch godny przywódcy, choć nigdy nie podnosi głosu.

Oldford zagra Fei, numer 3 w Akademii Sparrow. Fei ma szczególny sposób patrzenia na świat. Wydaje się być odludkiem, który woli samotność od choćby chwili spędzonej w czyjejś obecności. Jednak w głębi duszy marzy o przyjaźni. Inteligencja Fei nie ma sobie równych. Ale uważaj, by nie wejść jej w drogę - Fei po trupach dąży do celu.

Epstein zagra Alphonso, numer 4 w Akademii Sparrow. Lata walki z przestępczością odcisnęły piętno na jego twarzy i ciele, które pokrywa siatka blizn, przypominających o stoczonych bitwach. Przeciwwagą dla wyglądu Alphonso jest jego kąśliwe i uszczypliwe poczucie humoru. Bardziej od wchodzenia w potyczki słowne z każdym naiwniakiem, który się nawinie, kocha tylko pizzę i sześciopak piwa.

Rodriguez wcieli się w Sloane, numer 5 w Akademii Sparrow. Romantyczka i marzycielka, która czuje kosmiczne powołanie, co napawa ją chęcią patrzenia na świat i doświadczania życia w sposób inny niż ten, w jaki została wychowana. Jednak poczucie odpowiedzialności względem bliskich sprawia, że Sloane nie może uwolnić się od Akademii, co dodatkowo potęguje strach przed zerwaniem rodzinnych więzów. Jednak Sloane ma swoje plany i pewnego dnia może znajdzie w sobie odwagę, by wcielić je w życie.

David zagra Jayme, numer 6 w Akademii Sparrow. Jayme już nie ukrywa twarzy pod kapturem. Nie musi mówić za dużo, więc tego nie robi. Jayme warczy w sposób, który sprawia, że włos jeży się na głowie. Wystarczy, że na nią zerkniesz i z pewnością weźmiesz nogi za pas, żeby nie doświadczyć tego, co może Ci zgotować. Jest inteligenta i ma umysł ostry jak brzytwa. Większość czasu spędza w towarzystwie Alphonso, który jest jej jedynym przyjacielem.

Ponadto członkiem Akademii Sparrow jest Ben. Jednak to nie jest już ten słodki Ben, którego znamy i kochamy. Ten Ben to pozbawiony skrupułów taktyk, zamknięty w ciele ślicznego chłopca, w którym drzemie nieokiełznana ośmiornica. Podstępny, pragmatyczny i nieziemsko czujny, Ben zrobi wszystko, by za wszelką cenę zdobyć pozycję lidera. Członkiem Sparrow jest również Christopher, telekinetyczna kostka o nieznanym pochodzeniu. Jest w stanie zmrozić każde pomieszczenie i wywołać paraliżujący strach. W Akademii Sparrow pełni rolę wyroczni, która udziela nieprawdopodobnych rad i wciela się w rodzinnego rozjemcę. Christopher jest godny zaufania i lojalny, a drużyna Sparrow traktuje go jak pełnoprawnego członka rodziny, z którego mocą trzeba się liczyć.