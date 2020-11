The Umbrella Academy - showrunner prezentuje stronę tytułową scenariusza 3. sezonu

foto. Netflix

The Umbrella Academy jest serialem superbohaterskim Netflixa opartym na komiksie o tym samym tytule, który stworzyli Gerard Way i Gabriel Bá. Produkcja cieszy się dużą popularnością i stała się wielkim hitem Netflixa. Wcześniej oficjalnie zapowiedziano powstanie 3. sezonu i widać, że twórcy nie próżnują. Showrunner Steve Blackman na swoim Instagramie opublikował stronę tytułową scenariusza do nadchodzącej serii.

Widzimy, że napisał scenariusz do pierwszego odcinka osobiście, razem z Michelle Lovrett. Tytuł odcinka brzmi Meet the Family, co zapewne odnosi się do końcówki z 2. sezonu, kiedy to zobaczyliśmy The Sparrow Academy (sparrow znaczy wróbel), która zastąpiła The Umbrella Academy po powstrzymaniu apokalipsy i powrocie bohaterów do teraźniejszości.

Netflix

Zagraniczne media podawały wcześniej, że ekipa filmowa może wrócić na plan zdjęciowy nowego sezonu już na początku 2021 roku.