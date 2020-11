Marvel's Avengers - Kate Bishop z datą premiery. Wideo przedstawia bohaterkę

Square Enix

Marvel's Avengers zadebiutowało we wrześniu tego roku i początkowo cieszyło się zainteresowaniem. Gracze zaczęli jednak dość szybko rezygnować ze spędzania czasu z tą produkcją. Twórcy nie zamierzają się jednak poddać i w dalszym ciągu chcą wzbogacać swoje dzieło o nową zawartość. Teraz poznaliśmy dzień, w którym do produkcji trafi Kate Bishop - nowa, grywalna bohaterka wraz z własną historią. Stanie się to już 8 grudnia.

Przy okazji ujawniono też pierwsze informacje na temat fabuły związanej z Kate Bishop. Bohaterka ma poszukiwać swojego mentora, Hawkeye'a i przypadkiem natrafi na spisek, z którym związany jest Nick Fury, podróże w czasie oraz "tajemniczy nowy przeciwnik".

Zobaczcie też materiał wideo, który zapowiada nadchodzącą, bezpłatną aktualizację.

Marvel's Avengers dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W przyszłym roku gra ma otrzymać aktualizację na PlayStation 5 i Xbox Series S/X.