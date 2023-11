The Umbrella Academy - wideo o kulisach 4. sezonu. Czego możemy się spodziewać?

Źródło: Netflix

Netflix rozpoczął promocję 4. sezonu The Umbrella Academy na Netflix Geeked. Wideo o kulisach finałowej serii pokazuje obsadę opowiadającą o tym, czego oczekiwać po ostatnich odcinkach w historii tego tytułu. Na razie nie wiadomo, kiedy on wystartuje, bo data premiery nie została ogłoszona. Potwierdzono jedynie, że będzie to mieć miejsce w 2024 roku.

The Umbrella Academy - wideo o 4. sezonie

Za sterami stoi Steven Blackman, który ponownie pełni rolę showrunnera. Jest on pewny, że fani docenią i spodoba im się historia, która przygotowali na finałowy sezon. Przypomnijmy, że Blackman jest również twórcą serialu, który został oparty na komiksach Gerarda Waya i Gabriela Ba.

W obsadzie są Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Galagher, Colin Feore, Justin H. Min oraz Rita Arya.