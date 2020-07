The Umbrella Academy - zwiastun 2. sezonu. Dziwna rodzina superbohaterów powraca

Źródło: Netflix

Serial The Umbrella Academy jest oparty na cyklu popularnych, wyróżnionych nagrodą Eisnera komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya, zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Razem pracują nad sprawą tajemniczej śmierci ojca, jednak muszą przede wszystkim przezwyciężyć różnice, które występują pomiędzy nimi. Netflix zaprezentował zwiastun 2. sezonu serialu.

The Umbrella Academy - zwiastun 2. sezonu

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood i Marin Ireland. Za sterami projektu stoi Steve Blackman.

The Umbrella Academy - 2. sezon

The Umbrella Academy - premiera 2. sezonu na platformie Netflix odbędzie się 31 lipca.