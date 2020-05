The Umbrella Academy: sezon 2 - nowe plakaty z bohaterami serialu Netflixa

Netflix

The Umbrella Academy to serial, będący adaptacją komiksów stworzonych i napisanych przez Gerarda Waya, zilustrowanych przez Gabriela Bá i wydanych przez Dark Horse Comics. Produkcja opowiada historię członków dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Premierowa odsłona uzyskała bardzo dobre wyniki oglądalności oraz cieszyła się dobrymi ocenami widzów.

Wcześniej Netflix rozpoczął promocje serialu od pierwszego teasera, zrealizowanego w domach aktorów. Materiał możecie zobaczyć poniżej, gdzie także pojawiła się data premiery: 31 lipca 2020 roku w serwisie Netflix. 2. sezon ma mieć 10 odcinków.

Teraz Netflix zaprezentował też zupełnie nowe plakaty z bohaterami serialu. W obsadzie znajdują się między innymi Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher i Justin H. Min. Zobaczcie poniżej.

The Umbrella Academy - plakaty z 2. sezonu

The Umbrella Academy - 2. sezon

