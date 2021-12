The Unbearable Weight of Massive Talent - zdjęcia z filmu. Pedro Pascal jako fan Nicolasa Cage'a

fot. Katalin Vermes

The Unbearable Weight of Massive Talent to nowy film, który jest pewnym ukoronowaniem kariery Nicolasa Cage'a, gdyż aktor tak naprawdę wciela się w produkcji w samego siebie. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z filmu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Nicolas Cage gra w filmie pewną wariację na temat swojej własnej osoby. Wciela się w gwiazdę filmową, która została zaproszona na przyjęcie urodzinowe do swojego superfana, Javiego, który przy okazji jest szefem przestępczego półświatka. Jednak nasz bohater nie znalazł się na miejscu z imprezowych powodów. Został poproszony przez rząd, aby znaleźć dowody przestępczego procederu swojego wielbiciela. Aby sprawy były jeszcze bardziej szalone, Cage nie tylko gra współczesną wersję siebie, ale także ma zagrać swoją młodszą odsłonę, z którą rozmawia w filmie.

The Unbearable Weight of Massive Talent

W fana Cage'a wcieli się Pedro Pascal. Oprócz panów w obsadzie znajdują się Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish i Lily Sheen.

The Unbearable Weight of Massive Talent - premiera filmu w USA 22 kwietnia.

