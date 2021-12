Operation Fortune - zdjęcia z filmu Guya Ritchiego. Jason Statham prawie jak James Bond

fot. DANIEL SMITH/STX FILMS / EW.com

Operation Fortune: Ruse de guerre opowiada o brytyjskim superszpiegu zwanym Orson Fortune (Jason Statham), który musi zapobiec sprzedaży broni. Odpowiada za to miliarder i handlarz Greg Simmons (Hugh Grant). Podczas misji, w której stawką jest los świata, Fortune współpracuje z innymi agentami i... jedną z największych gwiazd Hollywood, Dannym Francesco (Josh Hartnett).

W obsadzie są także Aubrey Plaza, Bugzy Malone i Cary Elwes. Guy Ritchie wyreżyserował na podstawie scenariusza, który współtworzył z Ivanem Atkinsonem oraz Marnem Daviesem.

Jest to kolejna współpraca Ritchiego ze Stathamem. Dopiero co film Jeden gniewny człowiek osiągał sukces w 2021 roku.

Operation Fortune - zdjęcia

Operation Fortune: Ruse de guerre

A tak Guy Ritchie mówi o filmie i tytule:

- Musisz spojrzeć na znaczenie słów "Ruse de guerre". To zbyt ironiczne, by to zignorować. Jakoś tylko Francuzi potrafili wydobyć znaczenie tego sformułowania, które oznacza: "przyjęte nieortodoksyjne podejście do wojny" i o tym tak naprawdę jest ten film.

Operation Fortune: Ruse de guerre - premiera w 2022 roku w kinach.

