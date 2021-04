The Underground Railroad – oficjalny zwiastun serialu o niewolnictwie i pragnieniu wolności

fot. Amazon Studios

The Underground Railroad oparty jest na bestsellerowej powieści Colsona WhiteHead’a (zdobywca Pulitzera) o tym samym tytule. Opowiada on o desperackiej walce o wolność młodej niewolnicy Cory Randall. Ucieka ona wraz z innym niewolnikiem z plantacji w Georgii. Podczas korzystają z kolei podziemnej, czyli transportu dla ludzi będących w niewoli. Cora jest ścigana przez łowcę nagród Ridgewaya, który chce ją z powrotem doprowadzić do plantacji. Nic go nie powstrzyma przed tym, głównie z uwagi na matkę Cory, której nigdy nie złapał. W trakcie tej podróży dziewczyna zmaga się z wieloma problemami, by zacząć godnie żyć.

The Underground Railroad – zwiastun

Barry Jenkins jest showrunnerem i reżyserem wszystkich 10 odcinków. Znamy go najbardziej z oscarowego filmu Moonlight. Jest również producentem wykonawczym wraz z Adele Romanski, Markiem Ceryaka, Dede Gardnerem, Jeremym Kleinerem, Bradem Pittem, Richardem Heusem, Jacqueline Hoyt i Colsonem Whiteheadem. Za scenariusz odpowiada m.in. Jihan Crowther.

W obsadzie znajdują się m.in. Thuso Mbedu, Lily Rabe, Will Poulter i Chase W. Dillon.

The Underground Railroad - premiera serialu 14 maja na Amazon Prime Video.