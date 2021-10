The Walking Dead 11B - kiedy premiera nowych odcinków? Jest zwiastun

fot. AMC

Premiera The Walking Dead 11B w USA odbędzie się 20 lutego 2022 roku. Tradycyjnie w Polsce nowe odcinki obejrzymy dzień później na stacji FOX. Druga część finałowego sezonu również będzie liczyć 8 odcinków. Można z tego wywnioskować, że trzecia i ostatnia partia pojawi się na ekranach jesienią 2022 roku. Ona również będzie liczyć 8 odcinków.

Za sterami całego sezonu ponownie stoi Angela Kang, która dała The Walking Dead nowe życie po krytykowanych seriach wraz z przejęciem produkcji w 9. sezonie.

The Walking Dead 11B - zwiastun

Wraz z ogłoszeniem daty premiery sezonu 11B opublikowano zwiastun zapowiadający kolejne odcinki. Będzie się działo.

Uniwersum The Walking Dead ma się dobrze. Choć podstawowy serial się kończy, Fear The Walking Dead nie zwalnia tempa. Zaraz premiera 7. sezonu, a na ekrany wrócił już 2. sezon The Walking Dead: Nowy świat. Kolejne seriale i filmy są w planach stacji AMC. Zwłaszcza kinowe produkcje o Ricku Grimesie, która znacznie opóźniły się przez pandemię koronawirusa. Wciąż nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie.