The Walking Dead 11C - teaser i zdjęcia z 18. odcinka. Czas na nowy porządek!

fot. AMC

The Walking Dead powrócił z ostatnią częścią 11. sezonu. W oficjalnym opisie 18. odcinka, którego tytuł brzmi Nowy porządek, możemy przeczytać, że dochodzi do podjęcia ważnych decyzji. Carol zawiera układ z Pamelą Milton mający na celu nowy początek. Aaron, Jerry, Lydia i Elijah wyruszają w odwiedziny do społeczności Wybrzeża, a Wspólnota świętuje Dzień Założycieli.

W sieci pojawił się zwiastun 18. epizodu. Widzimy w nim, że Lance Hornsby (Josh Hamilton) został pojmany i trafił za kratki. Ponadto udostępniono również zdjęcia z nadchodzącego odcinka, a także fotografie zza jego kulis. Wszystkie materiały promocyjne możecie zobaczyć poniżej.

The Walking Dead 11C - teaser 18. odcinka

The Walking Dead 11C - zdjęcia z 18. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 18

W sieci pojawiły się również nowe zdjęcia z 17. odcinka, a także kolejne fotografie zza kulis. Znajdują się na nich postacie, których wcześniej nie pokazano - Negan (Jeffrey Dean Morgan), Shira (Chelle Ramos) i Roman Calhoun (Michael Tourek). Nowe zdjęcia znajdują się na początku galerii.

The Walking Dead 11C - zdjęcia z 17. odcinka

The Walking Dead - sezon 11, odcinek 17

The Walking Dead - opis fabuły sezonu 11C

To, co się za chwilę rozpocznie, sprowadzi tylko więcej niebezpieczeństw z ogromnymi konsekwencjami. Zegar tyka również dla naszych bohaterów we Wspólnocie. Każda grupa nadal wpada w niekontrolowane sytuacje; zagrożenia czają się za każdym rogiem, żywe i martwe. Czy ich indywidualne podróże skumulują się w jedną, czy zostaną podzieleni na zawsze? Walkę o przyszłość nadal zaostrza złowieszcza populacja szwendaczy. Nie wszyscy przetrwają, ale dla niektórych, żywe trupy będą dalej trwać.

The Walking Dead - obsada sezonu 11C

W serialu zobaczymy ponownie takich bohaterów jak Maggie (Lauren Cohan), Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Aaron (Ross Marquand, Ezekiel (Khary Payton) Jerry (Cooper Andrews), Yumiko (Eleanor Matsuura), Magna (Nadia Hilker), Gabriel (Seth Gilliam) i Eugene (Josh McDermitt). Ponadto w obsadzie 11. serii są: Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Księżniczka), Michael James Shaw (Mercer) i Margot Bingham (Max).

The Walking Dead 11C - polska premiera 18. odcinka 10 października o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.