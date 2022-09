The Walking Dead 11C - dużo nowych zdjęć z finałowego sezonu. Dokonano zmian w czołówce serialu

fot. AMC

Zbliża się premiera ostatniej części finałowego sezonu The Walking Dead. W nim po depczącej po piętach uciążliwej obecności szarańczy, jeszcze większa siła atakuje każdego członka poszczególnych społeczności. Po wzniesieniu sztandarów Wspólnoty we Wzgórzu, Alexandrii i Zakątku, nie ma czasu na opracowanie strategii przez tych, którzy są w drodze. Trwa wyścig z czasem, aby utrzymać się przy życiu i wydostać tych, którzy nadal znajdują się we Wspólnocie, zanim Hornsby (Josh Hamilton) będzie mógł dokonać zemsty. We Wspólnocie artykuł Connie (Lauren Ridloff) wywołał większy chaos niż planowano. Po ujawnieniu w nim korupcji gubernatorki Milton (Laila Robbins), nadzieja na stworzenie lepszego, bardziej równoprawnego życia może narazić wszystkich na niebezpieczeństwo. Z ogromnym długiem naszej grupy i brakiem innego realnego miejsca do życia, zwykłe odejście nie wchodzi w rachubę. Jeśli następny ruch się nie powiedzie to nie będą mieć już opcji pozostania.

Niektórzy recenzenci mieli już okazję obejrzeć 17. i 18. odcinek The Walking Dead. Kirsten Acuna z portalu Insider napisała, że widzowie nie powinni pominąć czołówki serialu, ponieważ dokonano tam kilku zmian. Dodano 10 nazwisk obsady i pojawiają się nowe animowane ujęcia. Przez to, że czołówka teraz trwa dłużej zmodyfikowano motyw muzyczny autorstwa Beara McCreary'ego, który słychać w tle.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z ostatnich odcinków sezonu, na których znajdują się wszyscy główni bohaterowie poza Neganem (Jeffrey Dean Morgan). Wśród nich są też fotografie zza kulis produkcji. Wszystkie znajdują się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead - zdjęcia z sezonu 11C

The Walking Dead - sezon 11C

W serialu zobaczymy ponownie takich bohaterów jak Maggie (Lauren Cohan), Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Aaron (Ross Marquand, Ezekiel (Khary Payton) Jerry (Cooper Andrews), Yumiko (Eleanor Matsuura), Magna (Nadia Hilker), Gabriel (Seth Gilliam) i Eugene (Josh McDermitt). Ponadto w obsadzie 11. serii są: Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Księżniczka), Michael James Shaw (Mercer) i Margot Bingham (Max).

The Walking Dead - opis fabuły sezonu 11C

To, co się za chwilę rozpocznie, sprowadzi tylko więcej niebezpieczeństw z ogromnymi konsekwencjami. Zegar tyka również dla naszych bohaterów we Wspólnocie. Każda grupa nadal wpada w niekontrolowane sytuacje; zagrożenia czają się za każdym rogiem, żywe i martwe. Czy ich indywidualne podróże skumulują się w jedną, czy zostaną podzieleni na zawsze? Walkę o przyszłość nadal zaostrza złowieszcza populacja szwendaczy. Nie wszyscy przetrwają, ale dla niektórych, żywe trupy będą dalej trwać.

The Walking Dead 11C - polska premiera 17. odcinka 3 października o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.