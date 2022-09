The Walking Dead - Norman Reedus o spin-offie o Darylu. Klimat będzie zupełnie inny

fot. AMC

Serial The Walking Dead niebawem dobiegnie końca - do wyemitowania pozostało już tylko 8 odcinków finałowego sezonu. Jednak stacja AMC ma w planach jeszcze kilka spin-offów, które będą mieć premierę w 2023 roku. Oprócz 8. serii Fear the Walking Dead fani obejrzą serial o Ricku i Michonne, Maggie i Neganie, który nosi tytuł The Walking Dead: Dead City oraz odcinkową produkcję o Darylu. W tego ostatniego bohatera wciela się Norman Reedus, który w najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly rzucił nieco więcej światła na swoją nową produkcję.

Te rozmowy o spin-offie trwały od dwóch lat. Minął dobry rok, zanim ogłosili, że The Walking Dead dobiegnie końca. I z biegiem czasu [spin-off] wielokrotnie zmieniał kierunek.

Przypomnijmy, że ten spin-off miał opowiedzieć historię Daryla i Carol. Jednak z powodu trudności logistycznych związanych z przenosinami produkcji do Europy Melissa McBride zrezygnowała z roli. Reedus uważa, że warto czekać na nowy serial, który nie będzie naśladować flagowej produkcji i będzie podążać własną ścieżką.

Wiedzieliśmy, że chcemy zrobić serial, który pójdzie w przeciwnym kierunku. Właśnie dlatego nie chcieliśmy zrobić tego samego. Więc to robimy. I będzie zupełnie inaczej. Historia jest zupełnie inna. Postacie są zupełnie inne. Jest inny ton, światło i dźwięk. To zupełnie inny klimat.

Historia Daryla będzie rozgrywać się poza USA. Bohater obudzi się w Europie nie wiedząc, jak się tam dostał i będzie musiał odnaleźć drogę do domu.

Sprawdzałem lokacje i inne rzeczy, ale to coś więcej niż tylko miejsca. Wszystko, co kochamy w tych postaciach i serialach będzie zupełnie nowe, co mnie ekscytuje… To będzie cholernie epickie.

The Walking Dead - zdjęcia z sezonu 11C

The Walking Dead - sezon 11C

The Walking Dead 11C - polska premiera 17. odcinka 3 października o 3:30 nad ranem (równocześnie z amerykańską premierą) oraz 22:00 na kanale FOX.