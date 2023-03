The Walking Dead: Dead City - teaser i data premiery serialu. Negan i Maggie łączą siły

fot. AMC

The Walking Dead: Dead City doczekał się teasera, który zapowiada nowy spin-off The Walking Dead. Ogłoszono, że premiera światowa odbędzie się 18 czerwca 2023 roku. Serial będzie dostępny w USA na antenie AMC oraz w platformie AMC+. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie mieć do niego licencję w Polsce.

The Walking Dead: Dead City - teaser

Główne role grają Jeffrey Dean Morgan i Lauren Cohan, którzy wcielają się odpowiednio w Negana i Maggie. W obsadzie jest też Gaiur Charles. Za sterami stoi Eli Jorne w roli showrunnera.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia

The Walking Dead: Dead City

Podczas panelu na WonderCon twórca zapowiedział, że nie jest to tylko serial dla fanów uniwersum. Jeśli ktoś nigdy nie oglądał The Walking Dead, będzie mógł spokojnie zacząć od tej produkcji. Obiecuje też, że będzie to coś kompletnie nowego, bo akcja osdzona w Nowym Jorku. To kompletnie inny świat w porównaniu do tego, co do tej pory widzieliśmy. Aktorzy obiecują, że kwestia traumy i przeszłości Maggie z Neganem zostanie poruszona, bo jak pamiętamy, zabił on jej męża.

W serialu Maggie i negan udają się na Manhattan, który został odcięty od kontynentu. Cały Nowy Jork jest pełen zombie i społeczności ocalałych, którzy stworzył świat pełny anarchii i niebezpieczeństwa.

Serial liczy 6 odcinków.