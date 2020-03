The Walking Dead - Michonne odeszła z serialu. Jaki będzie wpływ na uniwersum? [WIDEO]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

The Walking Dead pożegnał się z Michonne. 13. odcinek 10. sezonu był ostatnim występem Danai Guriry w serialu, ale nie w uniwersum. Fani, którzy oglądali odcinek wiedzą, że bohaterka przeżyła i wyruszyła na poszukiwanie Ricka Grimesa.

Angela Kang, showrunnerka serialu, w rozmowie z portalem Insider tłumaczy, że wątek odejścia Michonne był ściśle koordynowany ze Scottem Gimplem, nadzorcą tworzenia uniwersum i scenarzystą filmu o Ricku Grimesie. Przeprowadzili to zgodnie z tym, co mu było potrzebne w dalszym rozwoju świata The Walking Dead. Na początku rozmów ważne dla nich było klarowne pokazanie dowodów na to, że Rick żyje. Wybrali buty, bo jest to kultowa część jego kostiumu i na pewno miał je podczas eksplozji na moście. Drugim motywem był iPhone, na którym Rick wygrawerował obrazek Michonne i Judith wraz z napisem, który oznacza: Believe a little bit longer, czyli wierz trochę dłużej. Kang sugeruje, że ten telefon jest częścią większej historii, która tutaj miała miejsce.

Gimple natomiast wyjaśnił, że Rick Grimes nie oddałby butów po dobroci. Zwraca też uwagę, że na stworzonym przez niego obrazku Judith jest bardziej w obecnym wieku, niż z czasów, gdy zniknął z serialu. Sugeruje więc coś więcej w związku z jego wiedzą na temat aktualnej sytuacji bohaterów. Twierdzi, że gdzieś tam rozgrywa się cała opowieść Ricka Grimesa, z której fani serialu dostają na razie strzępki. Oczywiście odnosi się do planowanego filmu, w którym najwyraźniej Michonne się pojawi, aczkolwiek nikt otwarcie tego jeszcze nie powiedział. Na tym etapie jednak wydaje się to oczywiste. Zwłaszcza po tym, co powiedział Gimple.

- Jej historia nie została zakończona. Byliśmy zadowoleni, że tematycznie mogliśmy doprowadzić jej wątek do pewnej kulminacji. Ekscytujące było zobaczyć, jak jej postać dopełnia swój wątek i otwiera nowy podczas swojej wyprawy związanej z Rickiem. Będziemy opowiadać kolejne historie o Michonne - zapowiedział.

