The Walking Dead - co z 5. sezonem gry? Twórcy stawiają sprawę jasno

Jakiś czas temu do sieci trafiły plotki na temat kolejnych sezonów gier od studia Telltale - w tym m.in. The Walking Dead. Wynikało z nich, że trwają pracę nad 5. serią tej popularnej przygodówki, która miałaby trafić na rynek z podtytułem A Fatal Frontier. Do nieoficjalnych informacji od osoby, która rzekomo znajdowała się blisko twórców, postanowiła odnieść się firma Skybound Games, właściciel praw do marki. Na ich Twitterze pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie i niestety nie są to dobre wiadomości dla fanów przygód Clementine w świecie pełnym zombie.

W wiadomości czytamy, że twórcy doceniają entuzjazm i zainteresowanie graczy, ale w tym momencie nie mają dla nich żadnych nowych wiadomości w tym temacie i nie ma jakichkolwiek planów odnośnie 5. sezonu.

Thank you to the fans who have reached out in recent days! While we wholeheartedly appreciate your enthusiasm for Telltale's TWD, we currently have no plans for a Season 5.

