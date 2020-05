Gamescom 2020 przeniesiony do sieci. Poznaliśmy szczegóły

Gamescom 2020 nie odbędzie się w tym roku w klasycznej formie. Jakiś czas temu organizatorzy imprezy w Kolonii poinformowali, że zdecydowali się na jej odwołanie z uwagi na pandemię koronawirusa. Okazuje się jednak, że i to wydarzenie zostanie przeniesione do sieci i gracze w internecie obejrzą zapowiedzi i zwiastuny nadchodzących gier, a także inne, atrakcyjne treści - związane m.in. z cosplayem, produkcjami niezależnymi oraz esportem. Nowością będą też trzy programy tematyczne: Daily Show, Awesome Indies oraz Gamescom: Best of Show.

Ta nietypowa, cyfrowa odsłona targów Gamescom odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia i będzie dostępna dla wszystkich, bez potrzeby kupowania biletów. Całość ma być jednocześnie wielkim finałem trwającego kilka miesięcy Summer Game Fest.

Warto również przypomnieć, że to nie jedyna impreza z branży gier, która przeniesiona została do sieci. Taki sam los spotkał tegoroczne EA Play oraz prezentację Ubisoftu - oba te wydarzenia zobaczymy w internecie już w czerwcu.