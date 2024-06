Kiedy 2 sezon The Walking Dead: Daryl Dixon? Są zdjęcia, podtytuł i data premiery

fot. materiały prasowe

Drugi sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon będzie nosić podtytuł The Book of Carol (Księga Carol). W głównych rolach wystąpią Norman Reedus oraz Melissa McBride, czyli Daryl i Carol. Światowa premiera zaplanowana jest na 29 września 2024 roku.

The Walking Dead: Daryl Dixon - o czym jest 2. sezon?

Carol i Daryl muszą konfrontować się z własnymi demonami. Ona wciąż walczy o to, by go odnaleźć, a on zmaga się z decyzją o tym, by zostać we Francji. Tutaj jednak pojawia się konflikt na horyzoncie, który zadecyduje o przyszłości tego kraju.

W obsadzie są także Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouane

David Zabel jest showrunnerem i producentem wykonawczym. Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman oraz Steve Squillante pełnią role producentów wykonawczych.