Teaser z planu zdjęciowego 2. sezonu The Walking Dead: Dead City. Kiedy premiera?

fot. AMC

Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, który skupia się na Maggie i Neganie. W pierwszej serii zostali zmuszeni do współpracy, a w kolejnej ich drogi się rozeszły. Stacja AMC podała opis nadchodzącej odsłony:

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

AMC podało również, że 2. sezon The Walking Dead: Dead City będzie mieć premierę w 2025 roku. Fani jednak będą mogli sobie umilić czas oczekiwania oglądając inny spin-off - 2. serię The Walking Dead: Daryl Dixon, która zadebiutuje latem 2024 roku.

Ponadto stacja zaprezentowała teaser z The Walking Dead: Dead City ukazujący ujęcia zza kulis. Można powiedzieć że wyszli na przeciw oczekiwaniom widzów, którzy chętnie oglądają nagrania z planu zdjęciowego, zamieszczane przez fanów. W tym oficjalnym wideo możemy zobaczyć głównych aktorów - Jeffreya Deana Morgana, Lauren Cohan, Zeljko Ivanka, Gaiusa Charlesa oraz Lisę Emery. Przez króciutką chwilę można dostrzec też Kima Coatesa, który dołączył do obsady w nowym sezonie. Niektóre sceny są kręcone na niebieskim tle (jedna na łodzi), gdzie podczas postprodukcji zostaną dodane efekty komputerowe. Możemy zobaczyć też ciekawe lokacje, a także pracę charakteryzatorów dbających o wygląd zombie. Są też momenty rozluźnienia na planie, podczas których panuje sympatyczna atmosfera. Widać także, że nie zabraknie akcji. Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Dead City - teaser z prac na planie