The Walking Dead: Daryl Dixon - Norman Reedus o kręceniu scen na łodzi. "To było szaleństwo"

The Walking Dead: Daryl Dixon powrócił z 3. sezonem, w którym tytułowy bohater i Carol będą próbować powrócić do domu. W Londynie spotkali Juliana (w tej roli Stephen Merchant), z którym wypłynęli na szerokie wody. Jednak z powodu sztormu rozbili się w Hiszpanii. Aktorzy opowiedzieli o kręceniu scen na łodzi, które okazały się bardzo wymagające.

Norman Reedus o trudnościach w kręceniu sceny morskiej

W rozmowie z serwisem Entertainment Weekly Norman Reedus zdradził, że pracowali w tym samym studiu, gdzie kręcono Piratów z Karaibów. Aktor opowiedział o swoich wrażeniach.

To było szaleństwo. Zdjęcia odbywały się w tym samym miejscu, w którym kręcono Piratów z Karaibów - w gigantycznym basenie wielkości jeziora. Nie zdawałem sobie sprawy, jak to działa. Myślałem, że będą ludzie na burcie łodzi z linami, którzy będą ją kołysać. Ale były tam te buldożery, które wywołują fale i od razu dostajesz choroby morskiej.

Następnie używano gigantycznych armatek wodnych. Reedus powiedział, że testowali je, podnosząc intensywność do poziomu 4-5. Aktor uważa, że ekipa podstępnie podkręciła potem moc do poziomu 8-9.

Pierwszy strumień wody, który w nas uderzył, sprawił, że żebra się zatrzęsły. Myślisz sobie: "Wow!". Jestem zaskoczony, że nie wyrzuciło nas z łodzi.

Scenę kręcił wraz z Melissą McBride, w którą też trafiały wygenerowane sztucznie fale. Wspomniał, że gdy zobaczył jak aktorka walczy ze sterem, wyglądała jak kot, który wyszedł z wanny.

Jest strasznie chuda i miała rozpuszczone włosy. Pomyślałem sobie: "O cholera!".

Warto dodać, że McBride doznała nawet kontuzji stopy podczas kręcenia tych scen, które odbywały się o 4 nad ranem, co spowodowało przerwę w zdjęciach na kilka dni. Reedus na koniec powiedział, że przyjmując na siebie te kilka fal myślał, że umrze. Przyznał, że nigdy go coś takiego nie spotkało. Aktor wzruszył ramionami na pytanie, dotyczące tego, że może Daryl nie powinien już wchodzić na pokład statków po tych kilku nieudanych próbach powrotu do USA.

No wiesz, co zrobisz, będąc w Europie i próbując wrócić do Ameryki? Znajdziesz sterowiec? Nie ma zbyt wielu opcji.

Poniżej możecie obejrzeć nowe spoilerowe zdjęcia z premierowego odcinka, które znajdują się na początku galerii. Z kolei na jej końcu umieściliśmy zdjęcia zza kulis tego epizodu.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 1. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 1. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera drugiego odcinka 3. sezonu 15 września na polskim Canal+.