The Walking Dead: Daryl Dixon - nowy teaser. Francja opanowana przez zombie

fot. AMC

Daryl Dixon grany przez Normana Reedusa powraca w solowym serialu The Walking Dead: Daryl Dixon, który zabiera popularnego bohatera do Francji. Widzimy w teaserze między innymi zniszczony Paryż i zrujnowaną Wieżę Eiffla. Jest to coś nowego, co rozbudowuje świat The Walking Dead. Twórcy idą za ciosem po zakończonym pierwszym sezonie serialu The Walking Dead: Dead City, który zabrał bohaterów do Nowego Jorku. Pamiętamy, że głównie akcja oryginału działa się na pustkowiach i w opuszczonych miejscach.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser

Jest kilka nowych scen, których nie było w trailerze.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon - obsada

Oprócz wyżej wymienionych aktorów w obsadzie znajdują się też: Adam Nagaitis, Gilbert Glenn Brown, Avant Strangel, William Sciortino, Anne Charrier, Eriq Ebouaney i Romain Levi.

Premiera w USA odbędzie się 10 września.