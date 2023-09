The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. odcinka. Co zdradzają fotografie zza kulis 2. sezonu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. AMC

Reklama

W opisie 3. odcinka serialu The Walking Dead: Daryl Dixon możemy przeczytać, że grupa przybywając do Paryża otrzymuje pomoc od starych znajomych, ale też przyciąga uwagę nowych wrogów. Epizod nosi tytuł Paris Sera Toujours Paris (pol. Paryż zawsze będzie Paryżem) i będzie mieć premierę 24 września w amerykańskiej stacji AMC.

W sieci pojawił się zwiastun oraz zdjęcia z 3. odcinka, na których możemy zobaczyć głównych bohaterów: Daryla (Norman Reedus), Isabelle (Clémence Poésy), Sylvie (Laïka Blanc-Francard), Laurenta (Louis Puech Scigliuzzi) oraz Codrona (Romain Levi). Są też nowe postacie takie jak Jones (Gilbert Glenn Brown) czy Antoine (Dominique Pinon). Zobaczcie poniżej.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 3. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 1, odcinek 3 (Gilbert Glenn Brown jako Jones)

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia zza kulis 2. sezonu

W lipcu stacja AMC zamówiłam 2. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon, a następnie ekipa filmowa powróciła na plan. Zdjęcia odbywają się przed Luwrem w Paryżu, co wskazuje na to, że akcja w nowej serii będzie znowu rozgrywać się we Francji. Na fotografiach zza kulis widać członków ekipy filmowej, którzy przygotowują plac do kręcenia serialu. Można też dostrzec rząd zaparkowanych pojazdów wojskowych. Zobaczcie poniżej.