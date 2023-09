Butcher's Crossing - zwiastun westernu. Nicolas Cage w roli obsesyjnego łowcy bizonów

fot. Altitude Film Entertainment // Conqueror Productions

Butcher’s Crossing to western, w którym w główną rolę gra ogolony na łyso, brodaty Nicolas Cage. Film jest adaptacją powieści Johna Williamsa, która opowiada o młodym wyrzutku z Harvardu, który szuka swojego przeznaczenia na Zachodzie, wiążąc swój los z grupą łowców bizonów dowodzoną przez Millera. Razem wyruszają we wstrząsającą podróż, ryzykując życie i swoją poczytalność. Tytuł odnosi się do małego miasteczka w Kansas, w którym krzyżują się losy dwóch bohaterów. Akcja rozgrywa się w latach 70. XIX wieku.

Reżyserem produkcji jest Gabe Polsky, który napisał scenariusz wraz z Liamem Satre-Meloyem. W obsadzie znaleźli się również Fred Hechinger (Biały lotos), Jeremy Bobb, Xander Berkeley, Rachel Keller i Paul Raci (Sound of Metal).

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun tego niepokojącego westernu, który był kręcony w stanie Montana. Zobaczcie poniżej.

Butcher’s Crossing - zwiastun

Butcher’s Crossing - zdjęcia

Butcher's Crossing

Butcher’s Crossing - data premiery i opinie

Butcher's Crossing trafi do kin 20 października (nie podano polskiej daty premiery), ale widzowie mogli już go obejrzeć podczas festiwalu filmowego w Toronto. Zebrał pozytywne recenzje, dlatego w serwisie Rotten Tomatoes ma 72% "świeżości" (pozytywnych opinii krytyków) oraz średnią ocenę 6,0 w skali 1-10. Wielu recenzentów zgadza się, że to solidny western, który powinien przyciągnąć uwagę ze względu na główną gwiazdę. Jednak dodają, że film zawodzi przy przedstawianiu głębokich idei filozoficznych, które były obecne w materiale źródłowym.